Familiares de niños muertos en incendio en El Peñón, Bolívar, hallaron gasolina entre las cenizas

El abuelo paterno de los cinco menores fallecidos en un incendio, ocurrido en la madrugada del domingo en El Peñón, sur de Bolívar, afirmó que encontraron gasolina en el sitio de la tragedia.

Muriel Martín relató cómo se enteró de la muerte de sus nietos y de lo extrañado que se encuentra por el olor a gasolina que emana de las cenizas, y por haber hallado un recipiente con este combustible.

"Yo salgo de aquí a las cuatro de la tarde todos los días y la señora mía los sábados va a acompañarme en la obra donde estoy celando. Los niños pasaron todo el día con nosotros, y en la noche la abuela los llevó a la casa y se devolvió. Quedaron dos hijas mías cuidándolos. Cuando me llama mi hermano a avisarme, mis nietos estaban incinerados, ya estaban quemados. No pudimos hacer nada y quienes estaban en el sitio tampoco", relató Martín.

"El olor a gasolina nos extraña porque aquí en la casa no tengo moto ni nada, yo no uso gasolina aquí porque no tengo por qué utilizarla, no tengo nada de eso. Y encontramos una botella, un frasco con gasolina, que es lo que me tiene mal. Mi hija dijo que la candela fue de pronto, muy rápido, cogió las puertas y no pudieron hacer nada", contó el que abuelo de los menores.

Inicialmente la primera hipótesis que se tuvo era que la tragedia se produjo por un corto circuito, pero algunos pobladores señalaron que no hubo problemas con el fluido eléctrico en ese momento. Las investigaciones para establecer las causas del hecho continúan.