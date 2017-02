Comerciantes del Volcán del Totumo, en Bolívar, preocupados por mal estado de la vía de acceso

Caracol Radio llegó al Volcán del Totumo, en jurisdicción de Santa Catalina, Bolívar, en límites con Atlántico, y escuchó las problemáticas de los habitantes y comerciantes de la zona.

Indicaron que no tienen energía, no tiene agua potable, su única fuente de ingresos es el turismo, y por eso temen que baje la llegada de turistas, debido al mal estado de la vía.

“Nos falta agua potable, nos falta luz, increíble siendo uno de los puntos más turísticos de Bolívar. Además la carretera se nos está dañando, por falta de ayuda, y ojalá nos ayuden porque es la única vía para que entren los turistas, y nosotros solo vivimos del turismo”, Luis Emilio Jaraba, de la asociación de vendedores del Volcán del Totumo.

“Que nos ayuden los gobernadores de Bolívar y del Atlántico, como hace unos años, que el Atlántico arregló una parte de la vía, y Bolívar otro pedazo. Pero con el peso de los carros grandes, nos ha dañado la carretera, tiene unos huecos”, acotó Jaraba.

“Aquí no hay energía, cuando el sol se oculta todo el mundo se oculta. Aquí hace rato el municipio no invierte. El agua para cocinar la tenemos que traer de Santa Catalina, porque aquí no hay agua. La ciénaga nos sirve para que se bañe el turista, pero estamos llevados”, sostiene el habitante del Volcán del Totumo.

“Si no llega turismo, no nos ganamos un peso. Por eso nos preocupa tanto la vía de acceso”, concluye Jaraba.