Denuncian desaparición de abuela en Soacha

María Esperanza Garzon Jímenez, es la hija de María Melania Jímenez, una abuela de 63 años de edad que desapareció el viernes en sobre las 3:40 de la madrugada en el barrio Tierra Blanca de Soacha.

Dijo que la Estación de Policía de compartir en Soacha no les colaboró con la búsqueda inmediata, "nos dijeron que había que pasar 72 horas, solamente hicieron un supuesto voz a voz pero creería que no fue suficiente, no empezaron a buscar, no hicieron una brigada"

María Garzón señaló que su mamá padece de una afección pulmonar y debe usar un tanque de oxígeno constantemente.