En Briceño, Antioquia, hay campesinos que se oponen a la sustitución de cultivos ilícitos

En el municipio de Briceño, norte de Antioquia, donde desde junio del 2016 comenzó el plan de sustitución de cultivos ilícitos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, hay campesinos que se oponen a este proceso.

Así lo dejó en evidencia la secretaria de gobierno del departamento, Victoria Eugenia Ramírez, al puntualizar que los labriegos no quieren migrar a otras actividades licitas.

“Es un grupo particular que está contraviniendo la parte de cultivo de coca y a la vez están exigiendo que este no se culmine y que no haya una erradicación”, dijo la funcionaria.

El representante delegado de la Procuraduría General de la Nación en la zona, Andrés Felipe Mosquera, aseguró que ya se tuvo un acercamiento con los opositores y se les orientó sobre la oferta institucional.

“Un pequeño grupo de personas que quieren tener bajo su poder temas relacionados con cultivos ilícitos, la Procuraduría en compañía del Ejército Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Policía les extendió la oferta institucional que existe para temas relacionados con la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos”, subrayó el señor Mosquera.

En Briceño, algunos delegados de las Farc, desde el año pasado acompañan la estructuración del proyecto de sustitución que se adelantará en 11 veredas productoras de la hoja de coca.