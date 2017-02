ATC revela cuadro de incumplimiento del Gobierno Nacional a los camioneros

La Asociación de Transportadores de Carga, ATC, reveló en Antioquia un cuadro de incumplimientos del Gobierno Nacional de los 26 puntos logrados en el paro camionero a mitad del año pasado.

Felipe Muñoz, director encargado de la ATC, detalló que a la fecha solo se ha cumplido con 8 puntos, 4 más están actualmente en trámite y unos 14 aún no se han tomado decisiones por parte de los ministerios de transporte, trabajo y hacienda, además de la Dian.

“Nos marca un cumplimiento del 30,7%, tenemos en proceso un 15,4% y el incumplimiento está en el 53.9%, hacemos un ejercicio juicioso cada 15 días de medir objetivamente este cuadro y seguimos encontrando incumplimientos muy marcados en el tema de relaciones económicas y en el tema de las condiciones laborales de los conductores”, sostuvo el líder gremial.

Temas como la actualización del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga, política de los derechos laborales de los conductores, modificación de la resolución que define medidas para el control de peso, vida útil, peajes, entre otros, hacen parte de lo que aún está pendiente por ejecutar.

“Es un llamado al gobierno nacional para que sencillamente traiga las soluciones a la gente, a los conductores en la calle, y las soluciones que ellos dicen que están en el 85% que no las vemos y no coincidimos que no las tengan en Bogotá en papeles”, enfatizó el señor Muñoz.

Desde la ATC, cuyo presidente tuvo que salir del país por amenazas, se aclaró que se busca una reunión con el gobierno nacional, toda vez que un paro afecta su bolsillo y el de varios sectores de la economía nacional.