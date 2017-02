360 pasajeros afectados por cierres en el Aeropuerto de Manizales

360 pasajeros están afectados y con sus itinerarios retrasados, a causa del cierre del Aeropuerto La Nubia de Manizales, ya que hay mucha nubosidad en la capital caldense.

Los factores climáticos obligaron al cierre de esta terminal desde antes de las 7:30 a.m. lo que no permitió el arribo a la ciudad de ninguna aeronave. Hasta las 10:00 a.m. se habían cancelado tres vuelos en las rutas entre Manizales – Bogotá.

De acuerdo con el administrador del aeropuerto de esta ciudad, Reinerio Cuartas,estos vuelos tampoco van a poder ser operados por el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira en horas de la mañana, como se acostumbra normalmente cuando hay cierres en La Nubia. Pues el de la capital risaraldense está cerrado por trabajos en la pista, que se extenderán hasta el mediodía.

Se espera que en la tarde puedan reprogramarse estos vuelos y de seguir imperando las malas condiciones climáticas en la capital caldense, entonces también deberán ser reprogramados los vuelos de la tarde, no solo en las rutas Manizales – Bogotá, sino también los dos que se operan hoy domingo entre la capital caldense y Medellín.