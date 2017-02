Gobierno de Antioquia examina la situación

Después de la denuncias del obispo de Apartadó, monseñor Hugo Alberto Torres, sobre la inseguridad tanto en las zonas urbanas como rurales, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se reunió con el jerarca de la Iglesia Católica.

La secretaría de gobierno de Antioquia explicó que en un diálogo abierto con el obispo Torres recibieron las denuncias de la comunidad hechas a través de la iglesia.

“Nosotros estuvimos hablando, el gobernador y yo con el obispo. Él denuncia alta presencia paramilitar, principalmente en Apartadó; hablamos con el alcalde, hicimos consejo de seguridad en Belén de Bajirá, donde estuvieron todos los alcaldes y analizamos uno a uno los pormenores. Se conformó una mesa subregional donde nos dice que hay inmersión de las pandillas y en la extorsión en todo Apartadó. Nosotros miramos con la Fiscalía los índices y si bien hay mucha denuncia pública, en radio y a través de internet, muy poquita denuncia ante las autoridades competentes”, manifestó Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia.

Sobre las denuncias del aumento de pandillismo en áreas urbanas como Turbo, Apartadó, San José de Apartadó, Carepa, entre otros, la secretaria Ramírez Vélez subrayó que ya hay planes para que los niños y jóvenes se retiren de estos grupos delincuenciales y prevenir que sigan los reclutamientos para esas agrupaciones.

“Estamos recuperando las pruebas, conformamos el grupo, nosotros con los pandilleros estamos trabajando con un proyecto para que 4 mil jóvenes que están restableciéndoles derechos entre los 13 y 25 años, hemos tomado atentamente con el obispo”, advirtió la secretaria de gobierno.

Policía Urabá trabaja en el control de la seguridad

Por su parte el comandante de la Policía de Urabá, el Coronel Luis Eduardo Soler, conceptúo que la inseguridad urbana por la presencia de bandas juveniles, corresponde a las faltas de oportunidades sociales, por lo que solicitó más apoyo en la subregión.

“Hay unas situación de jóvenes en riesgo, que se viene trabajando desde la gobernación de Antioquia y con las alcaldías, por ejemplo Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa, es un problema social no solo de la región… Desde luego que es un factor de atención, tenemos que estar pendientes y acompañando, estamos buscando salidas laborales y como los padres están pendientes. Tenemos que decirlo esto es un problema de casa, no solo de la fuerza pública, nosotros estamos pendientes pero debe haber un acompañamiento de los padres de familia y no se nos olvide que los padres de familia están más atentos en conseguir dinero para sostener sus hogares y han descuidado a los jóvenes… Además la región no tiene todo el desarrollo para darle empleo a todos los jóvenes”, relató el coronel Soler.

Advirtió que tanto el Ejército como la Policía continúan con operativos para capturar a los miembros del clan del golfo, que tienen control sobre los corredores de estupefacientes.

“El Clan del golfo es histórico aquí y no es nuevo y seguramente con la salida de las Farc hacia las zonas veredales de normalización, ha habido una intención por parte del clan del golfo por llegar a esas zonas. Ya la fuerza pública estamos allí y estamos llegando”, concluyó el coronel Soler.