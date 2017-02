Ley de amnistía no se ha cumplido en el proceso de paz con las Farc

Solo 7 amnistías y libertades condicionales a guerrilleros de las Farc han sido aprobadas por dos jueces en Colombia, según el balance entregado por el asesor jurídico de ese grupo en proceso de desmovilización.

En Medellín el abogado de las Farc, Enrique Santiago, denunció que en mes y medio de aprobación de la ley, se han encontrado con estancias judiciales que no aplican las amnistías sobre argumentos que indican que “requieren de órdenes del poder ejecutivo”.

Para el profesional español, esta actuación se traduce en un incumplimiento de la ley que además está respaldada en los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.

“Lo que hay es una omisión absoluta de la aplicación del principio de favorabilidad que está expresamente contenido en la ley (…) Es decir que hay un incumplimiento fragrante de todo un rosario de normas que está dando como resultado que un determinado poder del estado esté poniendo en serias dificultades el proceso de paz”, expresó el abogado.

Denunció que se han encontrado con jueces que buscan justificar la inaplicación de la ley de amnistía con argumentos, que a su criterio, son contrarios al derecho.

“Desgraciadamente hay más jueces que están buscando todo tipo de argumentos para no cumplirla, pero hay jueces que ya han aplicado la ley, y además esa aplicación de la ley no ha supuesto que ninguna institución recurra a esas resoluciones por ser contrarias a derecho, lo cual no deja de llamar la atención”, subrayó el asesor de las Farc.

Concluyó el abogado que la ley de amnistía “no es un regalo para las Farc”, sino que “es un principio contemplado en el Derecho Internacional Humanitario”.