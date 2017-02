Abogado de las Farc critica a la Fiscalía por aplicación de ley de amnistía

El abogado español Enrique Santiago, asesor jurídico de la guerrilla de las Farc, reprochó la actuación de la Fiscalía General de la Nación por la falta de aplicación de la ley de amnistía contemplada en los acuerdos de paz.

Durante una visita a Medellín, el jurista subrayó que ante este atraso y dificultad en la aplicación de la ley, cuando entre en vigor la jurisdicción especial para la paz, van a tener que aplicar estos procesos que, en su consideración, desde ya se podrían estar ejecutando, “lo cual es bochornoso”.

“Es obvio que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido ahora mismo, desgraciadamente, en el mayor obstáculo en la implementación de los acuerdos y con absoluta dejadez a la hora de cumplir su tarea con la preclusión de los expedientes que se encuentran en la Fiscalía a los que les correspondería la amnistía”, manifestó el abogado español, asesor de las Farc.

Según el profesional en mes y medio de aplicación de la ley de amnistía han tenido enormes dificultades con los fiscales, quienes, según dijo, recurren a “argumentos sorprendentes” para no aplicar la preclusión de los casos que se han presentado para su fallo.

“40 días después lo que no se entiende es que el Fiscal general no haya sacado una circular ordenando a los fiscales la aplicación de la ley, eso es lo que no se entiende. Parece que al fiscal general no le preocupa la aplicación de una ley aprobada por el parlamento; además, una ley tan importante para el proceso de paz”, sostuvo el asesor.

Advirtió que la ley contempla sanciones disciplinarias para los funcionarios que no cumplan con ella en un plazo determinado, sin embargo, admitió, es “obvio que no se van a aplicar esas sanciones”.