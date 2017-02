Mercados, tejas, dinero y chivos para ganar la gobernación de La Guajira: Fiscalía

Las maniobras fraudulentas, según la Fiscalía, para quedarse con la Gobernación de La Guajira incluyeron a concejales de varios municipios y la estrategia era llegar a la gente con dinero, materiales de construcción, chivos y artesanías.

El jefe de la Unidad de fiscalías Delegadas Ante la Corte, Fabio Espitia, le imputó cargos por delitos como cohecho por dar u ofrecer y corrupción al sufragante, cargos que no aceptó.

"A través de estos concejales, González Brito destinó recursos económicos para la adquisición de mercados, materiales de construcción y otros ser entregados a través de bienes políticos", dijo el fiscal.

La Fiscalía reveló algunos audios entre el actual gobernador y la concejal de Maicao, Silbelly Solano, que dejan evidencia como pactaban los pagos hasta con chivos e insisten en la necesidad de conseguir más dinero.

"En logística me estoy gastando, sin exagerar, 10 millones de pesos porque necesito contratar carros, lo que más me preocupa son los mercados, darle a la gente para que compren su chivo, hagan su comida y vengan desayunados; porque usted sabe cómo se maneja eso (...) con ese recurso yo no puedo mover eso”, se escucha en el audio.

La Fiscalía aseguró que tienen las pruebas para demostrar la responsabilidad de González Brito en los delitos imputados y por eso pedirán al magistrado del Tribunal de Bogotá que lo envié a la cárcel.