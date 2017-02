Once Caldas y portal Casa Blanca enfrentados por la acreditación

Once Caldas versus Casa Blanca es el nuevo encuentro que afronta el equipo albo de Manizales. No tiene nada de deportivo y el resultado no se disputará en el terreno de juego. Esta vez el tema es una denuncia de presunta censura que tuvo alcances hasta en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

Todo radica en las acreditaciones que el club manizaleño debe expedir en el inicio de este 2017, para que periodistas de la ciudad puedan cubrir, para sus medios, información relacionada con partidos, entrenamientos y demás compromisos concernientes al conjunto caldense.

El portal web Casa Blanca, que dirige el administrador de empresas Víctor Raúl Jiménez, denunció que en el departamento de prensa del Once Caldas está incurriendo en censura y agregó que a él y su equipo de trabajo les negaron las escarapelas para ingresar a los cubrimientos.

Jiménez, en entrevista con Caracol Radio Manizales y en su mismo portal web, indicó que el encargado de departamento de prensa del equipo albo, Julio César Orozco, le argumentó que no podía acreditar ni a Casa Blanca ni a sus empleados por razones como: “que somos un portal de hinchas, que no somos periodistas, que no somos un medio tradicional, que tenemos muy poco tiempo de constituido y que criticamos mucho”.

Jiménez considera como desfasadas esas argumentaciones que le dio el jefe de prensa del Once Caldas y agregó que llevan más de cinco años informando sobre el club albo, además hace pocas semanas se constituyeron como una empresa legal, que se identifica con el NIT 900994494-4 y que cuenta dentro de su grupo de colaboradores con estudiantes de Comunicación Social y Periodismo y otros han hecho prácticas en medios nacionales, como periodistas deportivos y ahora son profesionales.

Ante el Mintic Casa Blanca hizo una serie de consultas en las que pide le sean aclarados aspectos como: quién puede ser considerado periodista en Colombia, si hay restricciones o requisitos para que una persona pueda ejercer el periodismo, al igual que requisitos para que un portal web sea catalogado como medio de comunicación y si el portal debe expedir licencias de funcionamiento.

La respuesta del Ministerio, aunque fue amplia, se puede resumir en que cita el artículo 20 constitucional en el cual se dice “que garantiza a toda persona expresar y difundir su pensamiento y opinión, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios de comunicación”.

La respuesta del Mintic aclara además que en nuestro país no hay entidad que regule el ejercicio periodístico o que expida tarjetas profesionales o certificaciones para quienes ejercen estas labores.

Sobre este tema Jiménez también resaltó que su empresa hoy es un modelo de negocio que es apoyado por entidades estatales como el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), Fondo Emprender y el Sena.

Lo que dicen desde el Once Caldas

Inicialmente nos comunicamos con el gerente general del club albo William Gómez Esalava y su respuesta fue que desconocía los hechos. Que es posible que haya algo en el departamento de prensa, pero que a él no le han informado.

También nos comunicamos con el jefe de prensa Julio César Orozco, quien dijo que no se iba a pronunciar públicamente sobre estos sucesos. Solo se remitió a decir que Casa Blanca no cumplía con todos los requisitos para la acreditación.

No tiene medio y está acreditado

Para poner en contexto un poco más la situación entre el Once Caldas y Casa Blanca, indagamos a otros periodistas deportivos de cómo hacen sus funciones y a que medios pertenecen. Uno de los consultados, de quien reservaremos su identidad, nos relató que no tiene título técnico ni tecnológico ni universitario de periodista o carreras a fines y tampoco trabaja en este momento para ningún medio de comunicación tradicional.

Este periodista está acreditado y puede acceder a todos los cubrimientos. Explicó que todo lo logró por el carné de afiliación a la Asociación Colombiana de Periodistas y Locutores Deportivos (Acord). “Estoy acreditado para cubrir todo lo del Once en Manizales”, expresó.

Clubes grandes acreditan los portales

Equipos como Nacional, Millonarios, Deportivo Cali y otros que son considerados grandes del fútbol Colombiano e incluso la Selección Colombia no restringen la acreditación a estos portales web.

Álvaro Murgueito director del portal Futbolete.com manifestó que en las ciudades dónde tiene presencia con sus portales no le impiden acreditarse y que incluso la federación Colombiana de fútbol lo avala para cubrir partidos de la categoría de eliminatorias a los mundiales de fútbol.

Mientras las diferencias entre Once Caldas y Casa Blanca continúan, el portal deberá seguir pagando el ingreso al estadio Palogrande para hacer sus informes de los compromisos deportivos de la escuadra caldense. Pues el ingreso al estadio con boletería no lo tienen vetado.