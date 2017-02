Derogación de permiso para marina en Castillogrande afecta otros proyectos de la bahía

La orden del presidente Juan Manuel Santos de “revocar” la concesión de 20 años otorgada por la Dimar, para la construcción de la marina Castillo Landing Place, en Castillogrande, cobija indirectamente a los cerca de los otros cinco proyectos similares en la bahía de Cartagena que estaban en proceso de estudio por parte de la autoridad marítima

El alcalde de ciudad Manolo Duque confirmó que la Dimar ahora deberá ser más estricta con el concepto que emita la administración distrital para la ejecución de cualquier proyecto de este tipo no solo en la bahía sino en otra zona marítima de Cartagena.

“Y no solo para esa marina, que es lo más importante, para todas aquellas que están en la bahía no va a ser posible porque es que el mismo almirante dijo: ‘Es que tengo otra - bueno si tiene otras, las para y me hace el favor, cualquier decisión de estas se consulta con la alcaldía de Cartagena y con la Presidencia.’”

Y es que son más de 40 las solicitudes de marinas presentadas en Cartagena, a lo que la Consejería Presidencial para las Regiones manifestó que este tipo de proyectos deben ser en consenso con la comunidad.

Por su parte los representantes legales de Marina Park, manifestaron que están a la espera de la notificación de la Dimar sobre la derogación del permiso para determinar las acciones jurídicas a tomar.