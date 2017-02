Campesinos de Boyacá endeudados por heladas y sequía

Las millonarias pérdidas por Heladas y las amenazas de incendios forestales, hacen que los campesinos de Boyacá incrementen sus deudas con el sector financiero, preocupación latente en los pequeños productores.

De hecho, el departamento mantiene alertas roja y naranja por los bruscos cambios climáticos de intenso calor, a frío exagerado.

Y es que el déficit de lluvias, Las altas temperaturas y los fuertes vientos en buena parte de Boyacá ya genera las primeras alarmas, pues el Departamento de Gestión de Riesgo puso en alerta roja a 17 municipios por una alta probabilidad de incendios en la vegetación.

Además Tunja, y al menos 5 municipios reactivaron su alerta roja por cuenta de las heladas, que siguen congelando los pastos y forrajes en mayor medida.

A los campesinos les preocupa, que los cambios bruscos de temperatura, entre frio y calor intenso, no sólo golpea sus tierras sino que además, los deja en aprietos económicos para pagar sus deudas.

“Es muy duro soportar tanto las heladas como la sequía. Nos preocupa la economía de los productores. Nos preocupan las afectaciones a nuestros cultivos con estos cambios bruscos de temperatura, sobre todo en la provincia de centro del departamento”, dijo en diálogo con Caracol Radio Florentino Borda, líder campesino.

Agregó que “muchos campesinos nos vamos a ver en problemas para poder pagar los créditos adquiridos con los bancos, no es que los campesinos no quieran pagar, esperamos que así lo entiendan, sino que los campesinos realmente han sufrido mucho por el fenómeno de las heladas y de la sequía, pero no solo este año, también se suman las pérdidas acumuladas de temporadas difíciles”.

Y es que con las heladas y la sequía aumentan los riesgos y brotes de enfermedades en los cultivos, "situación que nos incrementa los costos de producción y demás porque hay que invertir más en recuperar y en la 'enfermedad' que pueda presentar el campo".

Algunas de Las localidades donde existe riesgo de conflagraciones, son Susacón, Soatá, y Ráquira, donde las temperaturas podrían superar los 35 grados Celsius; Ventaquemada y toca dentro de otras, siguen viendo un amanecer congelado.

Hay que tener en cuenta que esta es la primera de las dos temporadas secas del año. La siguiente se presentaría en los meses de junio y julio.