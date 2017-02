Con retrasos avanza en un 90% la obra del deprimido de la constitución: Secretario de infraestructura Armenia

En un 90% avanzan las obras del deprimido de la constitución así lo aseguro el secretario de infraestructura Carlos Alberto Hurtado luego de una visita con los voceros de la contraloría, la interventoría, el alcalde de Armenia y varios medios de comunicación

El alcalde Carlos Mario Álvarez manifestó que aunque entiende el clamor ciudadano por los retrasos que ha tenido la obra y que ha impactado en la movilidad, los problemas de la tubería de EPA y la falta de escombrera más de 90 días influyo para que no se adelantan las obras en los tiempos, sin embargo dijo que no habrá sanciones toda vez que están en los tiempos establecidos, pero no soportar más plazos.

Por su parte el representante de la firma contratista espera que a más tarde entre finales de esta semana o comienzo de la próxima semana puedan habilitar el paso vehicular en uno de los carriles de la obra del deprimido, mientras se terminan toda la construcción en 45 días

El contralor de Armenia James Medina Urrea que también visitó las obras afirmó que solo hasta cuando se termine la construcción podrá dar un informe sobre si hubo sobrecostos y retrasos, por lo pronto confía en que con los avances de la obra se termine en el tiempo estipulado.

Ingenieros expertos en movilidad aseguran que la alcaldía de Armenia debe imponer los planes de contingencia para las obras que se vienen desarrollando

Ante las demoras y molestias viales en la ciudad a raíz de las obras de valorización que se vienen realizando, el ingeniero Uriel Orjuela del Comité Inter-gremial destacó que aunque las obras son una necesidad, es indispensable que la administración municipal sea la que establezca el plan integral de movilidad o contingencia y no dejarlo al libre albedrío de los contratistas, quienes no se han responsabilizado como debe ser al respecto y por eso tantas congestiones.

El ingeniero reiteró, que si se quiere mejorar así sea de manera mínima la movilidad, la alcaldía debe encargarse de disponer a los ciudadanos el plan integral de contingencia, pues es claro que no se tiene.