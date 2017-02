Miércoles 8 de febrero, noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las cárceles en el Quindío no tienen hacinamiento así lo constato caracol radio luego de conocer el informe del Inpec de los tres centros penales del departamento donde actualmente hay 1572 reclusos entre hombres y mujeres, esto gracias al trabajo de la defensoría del pueblo que con acciones de tutela ha protegido el derecho de los detenidos

En la penitenciaria peñas blancas de Calarcá hay 905 personas privadas de la libertad cuyo cupo es de 916, por su parte el cárcel san Bernardo de Armenia hay registrados 460 reclusos que es el cupo del centro penal y en la cárcel de mujeres Villa Cristina hay 207 mujeres privadas de la libertad y el cupo es de 230.

En el barrio Girasoles de Armenia, la policía capturó a alias “cucho” quien sería líder de una banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en este sector de la ciudad.

En un puesto de control en la vía que comunica a Armenia con la paila en el valle del cauca, la policía capturó a dos hombres de 22 y 34 años de edad cuando transportaban 20 kilos de marihuana camuflados en cajas de cartón.

Congresistas del Quindío esperan sensatez de la guerrilla del ELN para que los diálogos con el gobierno nacional que se iniciaron ayer en Ecuador avancen sin contratiempos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un 90% avanzan las obras del deprimido de la constitución así lo aseguro el secretario de infraestructura Carlos Alberto Hurtado luego de una visita con los voceros de la contraloría, la interventoría, el alcalde de Armenia y varios medios de comunicación

El alcalde Carlos Mario Álvarez manifestó que aunque entiende el clamor ciudadano por los retrasos que ha tenido la obra y que ha impactado en la movilidad, los problemas de la tubería de EPA y la falta de escombrera más de 90 días influyo para que no se adelantan las obras en los tiempos, sin embargo dijo que no habrá sanciones toda vez que están en los tiempos establecidos, pero no soportar más plazos.

Por su parte el representante de la firma contratista espera que a más tarde entre finales de esta semana o comienzo de la próxima semana puedan habilitar el paso vehicular en uno de los carriles de la obra del deprimido, mientras se terminan toda la construcción en 45 días

El contralor de Armenia James Medina Urrea que también visitó las obras afirmó que solo hasta cuando se termine la construcción podrá dar un informe sobre si hubo sobrecostos y retrasos, por lo pronto confía en que con los avances de la obra se termine en el tiempo estipulado.

Ingenieros expertos en movilidad aseguran que la alcaldía de Armenia debe imponer los planes de contingencia para las obras que se vienen desarrollando

Ante las demoras y molestias viales en la ciudad a raíz de las obras de valorización que se vienen realizando, el ingeniero Uriel Orjuela del Comité Inter-gremial destacó que aunque las obras son una necesidad, es indispensable que la administración municipal sea la que establezca el plan integral de movilidad o contingencia y no dejarlo al libre albedrío de los contratistas, quienes no se han responsabilizado como debe ser al respecto y por eso tantas congestiones.

El ingeniero reiteró, que si se quiere mejorar así sea de manera mínima la movilidad, la alcaldía debe encargarse de disponer a los ciudadanos el plan integral de contingencia, pues es claro que no se tiene.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Planeación municipal sostiene que las zonas de expansión para Armenia no se han definido por decisiones de la CRQ

En Armenia están disparados los casos de dengue, como consecuencia de los cambios de temperatura

Son 42 casos de personas contagiadas con dengue las que van registradas hasta el momento de acuerdo con el reporte del secretario de salud de esta capital Fernando Vivas, el funcionario dijo que las cifras pudieran ser inferiores si la ciudadanía acatara las recomendaciones, como evitar aguas estancadas y hacer lavado de los tanques, pero estás no se están cumpliendo y por eso ha proliferado la aparición del mosquito transmisor del dengue.

En Armenia solo dos de las seis obras de infraestructura financiadas mediante el cobro de valorización están en ejecución esto debido a problemas en los diseños y falta de permisos ambientales

El secretario de infraestructura Carlos Alberto Hurtado explicó que la obra en Montecarlo es la que más avance tiene ya que las otras tienen dificultades porque hubo la necesidad de rediseñar algunos trazados y otras por los permisos ambientales de la crq.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia será sede del sexto encuentro empresarial Andino entre el 23 y el 26 de abril de este año, donde se espera la participación de 500 empresarios de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia pertenecientes a los sectores de agro alimentos, metalmecánica, moda químicos y Ciencias de la vida.

Este año la policía va a intensificar los operativos en los colegios del Quindío, para hacerle frente al consumo de drogas

El comandante de la policía en el Quindío coronel Ricardo Suarez dijo que como se hizo en el 2016, este año pero con más fuerza se va a seguir implementando el programa “Entornos seguros”, con el que se busca prevenir que los jóvenes no porten, ni mucho menos consuman sustancias psicoactivas, por eso también se le va a dar continuidad al programa DARE, con el que en la vigencia anterior se impactaron 7.000 estudiantes.

En Armenia las autoridades de salud anunciaron que reforzarán los controles a las tiendas de mascotas, para evitar casos de maltrato

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo y Desastres, UDEGERD, trabaja en la articulación de un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, con el objetivo de compartir conocimientos afines a los procesos de gestión del riesgo y prevención, aprovechando la experiencia del país asiático en lo relacionado con sismos

Gracias a la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y Convivencia, el comandante de la Policía Quindío, coronel Ricardo Suárez anunció que trabajará de la mano con Empresas Públicas de Armenia para hacer un control efectivo a la disposición irregular de residuos como llantas, residuos y otros elementos que generan puntos críticos en los barrios de la ciudad se podrá sancionar a los infractores.

Todas las zonas WI-FI de Armenia funcionan y están al servicio de los ciudadanos aseguró el secretario TIC de esta capital

Atendiendo varios llamados ciudadanos que expresaban malestar porque presuntamente las zonas Wi-FI gratis no funcionaban, consultamos al secretario TIC de la ciudad Carlos Fernando Benítez sobre el particular... el funcionario destacó que de las 12 zonas que existen todas están operando sin contratiempos, lo que sí, es que el número de personas conectadas se ha duplicado, lo que de alguna manera puede hacer lenta la navegación.

En Filandia hoy inician las brigadas móviles de empleo lideradas por la caja de compensación familiar Comfenalco.