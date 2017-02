Gobierno de Antioquia respalda pedido de intervenir Cárcel Nacional Bellavista

El gobierno de Antioquia respaldó el pedido de la Defensoría del Pueblo de intervenir urgentemente la Cárcel Nacional Bellavista, antes de que ocurra un accidente a causa del pésimo estado de infraestructura.

Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de gobierno de Antioquia, reveló que el 28 de marzo será entregado el pabellón cinco para mejorar las condiciones del hacinamiento.

“Para la gobernación de Antioquia es muy grave el problema porque no se observa una política clara por parte del ministerio de justicia, no hay un documento conpes, no hay destinado cupos para Antioquia, a pesar de que destinaron cinco mil cupos para todo el país”, advirtió la secretaria Ramírez.

Señaló que el Dapard emitió un concepto desfavorable respecto a las condiciones de infraestructura de los pabellones dos y cuatro, por lo que piden una urgente intervención del gobierno nacional.