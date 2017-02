Empresarios antioqueños molestos por nueva amenaza de paro camionero

Los empresarios en Antioquia expresaron su molestia al conocer la nueva amenaza de paro que ha hecho el gremio camionero del país por supuestos incumplimientos del gobierno nacional a los acuerdos suscritos en pasadas protestas.

A través del director ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada, el sector empresarial consideró que no es posible repetir un cese de actividades que golpeó a todos los sectores de la economía nacional, y ocasionó bloqueos de vías y otras acciones violentas.

"No se puede permitir; ya vimos que el paro camionero es una serie de exigencias, un menú que cambia año a año. Yo creo que esto ya hay que pararlo: nosotros no podemos permitir que un grupo reducido esté paralizando un país, es toda Colombia la que se ve afectada por esta irresponsabilidad de los transportadores; esta es una novela de años y años", sentenció el líder gremial.

Criticó que las protestas de los camioneros sean repetitivas y que durante las jornadas de paro haya acciones delictivas como enfrentamiento con la fuerza pública, quema de vehículos y hasta amenazas a altos ejecutivos.

"No vamos a permitir que amenacen a los gerentes de las empresas, que quemen camiones, eso no lo vamos a volver a permitir, yo creo que el gobierno en conjunto con el sector empresarial tiene que establecer unas normas muy claras porque esto cada año no puede continuar la misma novela, hay que ser más competitivos", enfatizó el señor posada.

El Comité Intergremial de Antioquia exhortó a los camioneros a adaptarse a la realidad social, política y económica del país, y generar estrategias de competitividad que les permita evolucionar y no verse afectados por lo que hoy es el principal motivo de protesta.