Alcalde de Cartagena pide mayor compromiso de la Policía para garantizar seguridad en colegios

El alcalde de Cartagena, Manolo Duque, pidió a la Policía Nacional que sus agentes tengan más compromiso en materia de seguridad en colegios como la IE Pedro de Heredia, en el barrio Alcibia, en donde profesores y padres de familia han denunciado serios problemas de atracos tanto a profesores como a los alumnos.

"No entendemos cómo un cuadrante dice que no puede atender un caso de un atraco porque no es de su jurisdicción. Los agentes de Policía es para que estén prestos en atender cualquier situación sin importar límites en las calles", dijo Duque.

El mandatario se comprometió en arreglar cuanto antes la cámara del sector, cuyo cableado fue robado por delincuentes, y también en reforzar en sector con más personal de la Policía.

"Ya me comuniqué con el General Poveda para que este sector tenga más seguridad, y con alumbrado público para que se repongan las luminarias dañadas", expresó.

En reunión con líderes, vecinos y comunidad educativa de la IE Pedro de Heredia, Duque anunció que desde la Secretaría del Interior y Convivencia se hará un trabajo articulado con la Policía Nacional para cuidar el entorno escolar y así estudiantes y profesores se sientan seguros y protegidos.

“En la IE haremos mejoras locativas como la construcción de una batería de baño y más aulas, como no los han solicitado los padres de familia. Las secretarías de Infraestructura y Educación se encargarán de hacer los diseños e ingeniería de detalle para estas obras”, dijo Duque Vásquez.

En su recorrido por los planteles educativos, el mandatario llegó hasta la IE Mercedes Ábrego, sede Sectores Unidos, para hacer seguimiento al avance de obras de 5 aulas que deben ser entregadas el 28 de febrero. En una visita que Duque Vásquez hizo hace 15 días a esta misma sede educativa les dio ese plazo a los contratistas, y manifestó a la comunidad que haría seguimiento permanente.

“Estoy visitando nuevamente esta sede educativa. Las obras han avanzado en un 80% y esperamos que nos entreguen los trabajos en la fecha acordada”, afirmó el Alcalde.

También el alcalde visitó a la IE República de Argentina. En este plantel educativo se construye una biblioteca, 5 aulas, un comedor, una cocina y oficinas para el área administrativa.

A finales de este mes el gobierno de Primero la Gente entregará esta nueva infraestructura al servicio de la comunidad educativa.