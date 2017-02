Por cinco días, restricción vehicular entre Mediacanoa y Loboguerrero

Desde este jueves nueve y hasta el martes catorce de febrero habrá restricción vehicular en el sector Mediacanoa - Loboguerrero, con el fin de atender un talud el cual fue impactado en su estabilidad por la temporada invernal de diciembre de 2016 y enero de 2017.



A fin de adelantar el descargue del talud se hace necesario restringir el tráfico entre los kilómetros 64 a 81 de este corredor en el siguiente horario:

Jueves de las 10:00 a.m. a las 08:00 p.m.

Viernes de las 10:00 a.m. a las 08:00 p.m.

Domingo de las 06:00 a.m. a las 08:00 p.m.

Lunes de las 06:00 a.m. a las 08:00 p.m.

Martes de las 10:00 a.m. a las 08:00 p.m.

Wilder Quintero, gerente del corredor logístico, reveló que derrumbes de pequeña, mediana y gran magnitud, han ocasionado el taponamiento parcial o total de la vía existente el 24 de diciembre de 2016 y el pasado once de enero.



Sostuvo que dada la altura del talud, la existencia de un deslizamiento antiguo, se hace imperioso ejecutar trabajos de alto riesgo que requieren medidas preventivas en seguridad vial y dada la importancia estratégica del corredor vial, se hace necesario el cierre total diurno por un periodo de cinco días de la vía Loboguerrero –Mediacanoa, con fin de prevenir cualquier accidente con un usuario de la misma.