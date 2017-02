Noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 7 de febrero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, la policía incautó 65 animales que se hallaban en malas condiciones en un establecimiento de venta de mascotas, además varios animales estaban muertos.

La jefe de protección de la policía, Quindío, Teniente Andrea Carolina Rojas explicó que encontraron a los animales en muy malas condiciones, además hallaron 3 conejos una paloma y un pollo muertos debidos a las condiciones inadecuadas del establecimiento

Por su parte el secretario de salud de Armenia, Fernando Vivas manifestó que los animales fueron trasladados al centro de Zoonosis para evaluar su condición, los pollos fueron liberados en su hábitat natural, mientras los otros animales permanecen bajo protección.

El CTI de la fiscalía Quindío identificó una una banda dedicada al hurto por medios informáticos mediante la modalidad de cambiazo de tarjeta de crédito, en Armenia hay denuncia de 4 casos donde el líder de esta banda conocido con el alias del gordo se habría apropiado de 11 millones de pesos.

Según la investigación, el último caso se habría presentado el 3 de marzo del año 2014 cuando una persona intentó realizar un retiro en un cajero electrónico ubicado en un supermercado del barrio Las Américas en Armenia, el cual no fue exitoso.

La victima permitió que un hombre que estaba fuera del cajero le ayudará y le pidió que introdujera nuevamente la tarjeta y realizara la transacción, fue ahí en un descuido donde le cambiaron su tarjeta y luego le sacaron de su cuenta la suma de un $ 1 270 000.

En la diligencia judicial, La Fiscalía le imputó los delitos de hurto por medios informáticos a Héctor Arley Vélez Valencia bajo la modalidad conocida como cambiazo, por hechos ocurridos en Armenia (Quindío) en un cajero electrónico ubicado en un supermercado de la ciudad.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI Quindío capturaron en el municipio de Calarcá a un hombre acusado del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Según la fiscalía este hombre está señalado de abusar de su hijastra menor de edad y aunque la menor denunció en varias oportunidades a su madre, esta inicialmente no le creyó hasta que observó cambios en la joven y decidió denunciarlo, el hombre no acepto cargos pero fue dejado en prisión

Con el propósito de esclarecer el homicidio de Cristian Marulanda Morales, ocurrido el 14 de enero de este año en el barrio Rincón Santo, el CTI de la fiscalía realizó el allanamiento de una vivienda en el barrio Vélez de Armenia donde identificó a 8 personas e incautó seis celulares que buscan esclarecer este crimen.

Hijos del ex gobernador del Quindío Ancizar López, ex secuestrado por el ELN solo esperan que para las victimas haya justicia y reparación

Manuel López dijo que no ha sido posible que ellos como familiares de una víctima de este grupo guerrillero no han podido acceder a la reparación que por ley tienen derecho, agregó que no es el único caso en el Quindío y espera que con estos diálogos entre el gobierno y el ELN esto se pueda superar.

En dos municipios del Quindío llevan más de 200 días sin homicidios, la policía destacó la reducción de los asesinatos en este departamento en los últimos meses.

Se trata del municipio de Buenavista que es la localidad que lleva más días sin asesinatos, 280 en total y Córdoba que completó 240 sin homicidios, el comandante de la policía coronel Ricardo Suarez también destacó a Quimbaya que superó los 100 días sin muertes violentas

Sin embargo y a pesar de que a la fecha hay una reducción de 56% del homicidio en el departamento, no paran los asesinatos en Armenia y Montenegro, en la capital del Quindío fue asesinado Cristian Alejandro Husme Botero de 21 años de edad en el barrio Portal del Edén, mientras que en Montenegro se presentaron dos homicidios en las últimas horas en los barrios Uribe y Alaska, ambos asesinatos con arma de fuego.

Funcionarios del Observatorio de Drogas de Colombia perteneciente al Ministerio de Justicia presentaron un informe que concluye que de 2013 a hoy se ha reportado la aparición de 23 nuevas sustancias sicoactivas, por lo que llamaron a las autoridades a incrementar las campañas de información y prevención en los departamentos para hacerle frente a este flagelo.

Empresarios del cuero en el Eje Cafetero sostienen que la industria tiende a desaparecer debido a la falta de apoyo gubernamental

Raúl Moreno de la empresa Americana de Curtidos de Pereira explicó que los impuestos para los empresarios nacionales y el contrabando, tienen en jaque a los empresarios del cuero.

Estas afirmaciones se conocieron en el marco de una rueda de negocios entre empresarios del cuero colombianos y Brasileros... precisamente hablamos con Vinicio Fonte quien además de venir a ofrecer lo último en máquinas para el procesamiento del cuero, destacó la producción de esta región, por su buena calidad.

50 familias lecheras de Génova Quindío están sin saber qué hacer, pues el Invima les cerró la planta de tratamiento por no cumplir con una serie de mejoras y condiciones de salubridad para poder operar.

Bertulio Restrepo, presidente de la asociación de pequeños lecheros de Génova y uno de los afectados explicó que la decisión se toma luego de haberse hecho las recomendaciones del caso hace varios meses, las cuales los lecheros no están en las capacidades económica de realizar, además el lugar lo tenían en comodato, pues le pertenece a la alcaldía de la localidad.

El productor lechero les pidió a las autoridades administrativas prestarle atención a este tema, pues su economía y la de 50 familias más está afectada por esta decisión y la falta de intervención a tiempo a la planta de tratamiento.

La alcaldía de Armenia va a pedir otra prórroga para terminar las obras del deprimido del parque de la Constitución

El secretario de infraestructura, el ingeniero Carlos Alberto Hurtado explicó que el miércoles se vence la prórroga que se traía y con que se venía trabajando, pero teniendo en cuenta los inconvenientes y que no se ha culminado la obra, se requiere más tiempo para poder terminar… esto sin tener en cuenta el proceso que se adelanta en la Contraloría, por el supuesto sobrecosto de la obra.

Hoy es el día mundial del internet seguro, desde la red papaz llamaron la atención por los peligros que tiene la web para los niños, niñas y adolescentes.

Según Viviana Quintero coordinadora TIC de Red papaz en el último año han recibido a través de la línea teprotejo.org 7416 denuncias por pornografía infantil y 724 por ciber acoso, lo que ha permitido que las autoridades hayan bloqueado más de 3000 páginas de internet que utilizan la imagen de niños para pornografía infantil y otros delitos en Colombia.

Desde hoy la gobernación del Quindío tiene gobernadora encargada, se trata de Cielo López que durante 20 días estará al mando del departamento, mientras se cumplen las vacaciones del gobernador Carlos Eduardo Osorio.

Habitantes del barrio La Mariela en Armenia denuncian que la constructora que adelanta un proyecto en la zona, los está afectando por las presuntas irregularidades en la obra

Al respecto el director del departamento de planeación municipal Carlos Alberto Mendoza dijo que desde hace varios meses y debido a una queja similar, se requirió a la constructora encargada de la obra desde donde se tomaron ciertas medidas, que se han reforzado con el trabajo mancomunado de la Empresas Públicas de Armenia.

Según la secretaria de salud de Armenia, en lo que va corrido del 2017 se han reportado 42 casos de dengue en la ciudad, las autoridades reiteraron el llamado para lavar tanques y evitar aguas estancadas para prevenir la aparición del mosquito transmisor

En Armenia trabajo si hay, actualmente 100 vacantes disponibles están en la agencia de empleo de Comfenalco, en el marco del programa 40mil primeros empleos

Mediante el decreto 09 del 4 de febrero, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez extendió las sesiones extraordinarias hasta el 16 de febrero en el concejo municipal de la ciudad