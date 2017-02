Empresarios del cuero en el Eje Cafetero aseguran que la industria va a desaparecer

De acuerdo con Raúl Moreno de la empresa Americana de Curtidos de Pereira, la industria del cuero en Colombia está destinada a acabarse debido a que la producción cada vez más está saliendo del país y no hay materia prima para trabajar acá, lo que ha hecho que se acuda a elementos de baja calidad y que los productos que aquí se producen sean no competitivos, fuera de eso los impuestos para los empresarios nacionales y el contrabando tienen en jaque a los empresarios del cuero.

“Los impuestos que tienen los productos que llegan de otro lado son flexibles, por lo cual no se está protegiendo la industria nacional, fuera de eso no vemos que los controles anti contrabando sean serios, estos aspectos nos hacen mucho daño desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo”, expresó el empresario Moreno.

Estas afirmaciones se conocieron en el marco de una rueda de negocios entre empresarios del cuero colombianos y Brasileros, se espera que los proyectos enfocados en fortalecer la industria del cuero se consoliden, por el bien del sector y de la economía regional.