Familias de víctimas del ELN en Quindío dicen no serán fáciles los diálogos con el grupo guerrillero

El hijo del ex gobernador del Quindío Ancizar López que murió en cautiverio a manos de la guerrilla del ELN, Manuel López en dialogo con Caracol Radio dijo que no será fácil los diálogos con este guerrilla y más cuando este grupo no juega limpio como el caso de Odín Sánchez que a pesar de que pagaron por su liberación casi que no lo dejan en libertad

Manifestó que la esperanza de todos los colombianos es que estos diálogos avancen por el bien de todo el país pero no será sencillo, pero hay que tener fe que se puede tener algo con este grupo guerrillero como va con las farc