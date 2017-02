Temblor no causó afectaciones en Medellín

Mientras algunos ciudadanos de Medellín y algunos municipios aledaños en el Área Metropolitana reportaron por redes sociales que sintieron el temblor de magnitud 5.7 con epicentro a 5 kilómetros de sureste de la cabecera municipal de Huila, las autoridades entregaron un parte de tranquilidad.

Según el director del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastre del Dagred, Camilo Zapata Wills, luego de hacerse un barrido con todos los organismos de socorro de la capital antioqueña se descartó cualquier daño o afectación por el sismo.

“Tengo registrado uno en el que se sintió en algunas partes, pero no tenemos reporte de novedades al respecto, pero no ocurrió en Medellín obviamente el temblor, se sintió, pero no ocurrió en Medellín. El reporte preliminar, es que ocurre en Uribe Meta”, señaló el funcionario.

Aunque el temblor no dejó afectaciones, sí generó susto entre los habitantes, incluso el propio alcalde Federico Gutiérrez, quien a través de su cuenta de twitter indicó: “Temblor en Medellín, estoy pendiente del reporte”.