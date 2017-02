Alcaldía de Cartagena denuncia venta ilegal de carnets a vendedores ambulantes

A través del nuevo gerente de Espacio Público y Movilidad de Cartagena, Iván Castro, la alcaldía de la ciudad reveló que sigue la pista de un grupo de personas y hasta organizaciones, que según Castro, están vendiendo carnets de legitimidad falsos a los vendedores ambulantes, principalmente a los ubicados en el Centro Histórico.

Según un informe publicado por la misma gerencia, en el Centro de la ciudad hay más de 1.500 vendedores, de los cuales un gran porcentaje no cumplen con el requerimiento de la 'confianza legítima', por lo que Castro señaló que "aprovechándose de esa situación hay personas que le están vendiendo carnets hasta en 250.000 pesos a los informales, la petición es que no se dejen engañar, esos documentos no son válidos".

La gerencia advirtió que quienes están autorizados para explotar el Espacio Público, permanecen inscritos ante el registro único de vendedores (RUV), y aún no existe ninguna identificación. Castro también dijo que fortalecerán los controles, en conjunto con la Policía Nacional, para mantener despejado el espacio público recuperado.