Reviven diferencias entre Atlántico y Bolívar por límites departamentales

El antiguo diferendo limítrofe entre Bolívar y Atlántico volvió a la palestra luego de una reunión sostenida entre los gobernadores de Bolívar, Dumek Turbay, y Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Inicialmente, los atlanticenses estarían con la intención de solicitar nuevamente el corregimiento de Galerazamba, las salinas de esa zona y el volcán del Totumo, como parte de su departamento.

"En el caso de Galerazamba, del volcán del Totumo que sabemos pretenden desde el Atlántico que sean reconocidos como suyos, no vamos a ceder ni un milímetro, han sido, son y seránn territorios bolivarenses", dijo Turbay. Así mismo, retomó una propuesta que hizo el departamento de Bolívar en 1.961, en la que se pide declarar al municipio de Suan, como territorio bolivarense.

"La traigo a colación porque Suan es un municpio muy vinculado al Atlántico, vota por Atlántico y recibe emisiones del Atlántico, no podemos pensar en que sea de Bolívar y tampoco es mi pretensión. Pero eso indica que estos diferendos hay que solventarlos porque hay proyectos, comunidades que no saben dónde pagar impuestos ni acceder a la salud, sin embargo, dentro de esa necesidad no vamos a permitir que sitios tan emblemáticos se pongan en riesgo", dijo Turbay.

Turbay también señaló que se trata de conciliar de manera directa con el gobernador Eduardo Verano, para no tener que llegar hasta el Congreso para que sea allí donde se decida el diferendo. "Hemos venido trabajando por el Caribe de manera cordial, y así queremos que sea en esta oportunidad, no hay ninguna posibilidad de que esta situación afecte las relaciones cordiales", puntualizó.