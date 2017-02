Representantes de marina en Castillogrande aseguran que tienen los permisos

En dialogo exclusivo con Caracol Radio Cartagena, la representante legal de la sociedad marina Park S.A.S., Diana Paola Barboza Hernández explicó que la resolución No. 0022 de la Dimar del 16 de enero de 2017 es bastante clara frente a los requisitos exigidos para la construcción del proyecto.

“Aquí en Cartagena tenemos un mercado inexplorado que son los charters náuticos, que son los megayates como el Atesa para los cuales no hay ningún tipo de infraestructura que pueda cubrir la demanda que ellos generan. Entonces hicimos dentro del proyecto de negocios que en su momento lo llámanos Castillo Landing Place, empezamos a proyectarlos pero como un club de yates en donde foráneos y personas colombianas pudieran acceder a estos servicios porque es conocido que Cartagena no tiene infraestructura náutica para abastecer la demanda del país.”

Explicó que el 13 de octubre de 2.015 se presentó a la Dimar la solicitud de concesión sobre los bienes de uso público (aguas marítimas) requeridas para el desarrollo del proyecto, que se localiza en la bahía interna de Cartagena, parte sureste, sector Litoral del barrio Castillogrande."

“Para la operación de la marina se establecerá un reglamento interno enfocado a atender las preocupaciones e inquietudes de la comunidad y en cuya elaboración se garantizará la participación de esta. Dado que nuestra aspiración es la de ser un Club de Yates con los más altos estándares a nivel internacional.”

El procedimiento, que culminó con el otorgamiento de la Concesion por parte de DIMAR, contó con los conceptos previos de favorabilidad y/o viabilidad de cada una de las entidades del orden nacional y distrital llamadas por ley a pronunciarse en el mismo. Se destaca entre éstos, la Alcaldía Mayor de Cartagena, - quien lo hizo a través de la Secretaría de Planeación el 27 de octubre de 2.015, - y la Secretaria Distrital de Tránsito, quien aprobó el 27 de Junio de 2016 el estudio de movilidad presentado para su consideración.

Confirmó que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:

1) La Resolución No. 1763 del 20 de diciembre de 2015, expedida por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, por medio de la cual se autoriza viabilidad ambiental.

2) El oficio AMC-OFI-0082364-2015 del 27 de octubre de 2015, emitido por la Secretaría de Planeación de Cartagena, por medio del cual certificó que el área donde se pretende construir el proyecto, no está ocupado por otra persona, no se encuentra destinado a ningún uso público, ni a ningún servicio oficial y no ofrece inconveniente a la respectiva municipalidad, sin embargo la conveniencia del proyecto quedo sujeta a conocer los estudios de capacidad de carga y movilidad como tráfico en el área de influencia directa del proyecto en el área de Castillogrande.

Con el fin de aclarar los anteriores aspectos presentados por la alcaldía de Cartagena y de acuerdo con lo estipulado en la resolución 0489 de 2015 DIMAR, en la etapa de factibilidad el interesado en realizar el proyecto allegó estudio de movilidad donde concluye que: “los resultados del análisis de capacidad y nivel de servicio muestran que la implementación del proyecto no afectaría significativamente la movilidad sobre los corredores de áreas de influencia, dado que las demoras por vehículo no se incrementan en una magnitud tal que deteriore la operación del tráfico en el sector, debido a los bajos volúmenes que generan dichos proyectos.”

3) El oficio SOT-PV-00065-16 de fecha 27 de junio de 2016 “Aprobación Plan Manejo de Transito de la Obra”, emite concepto favorable y aprobación del plan de manejo de tráfico.

Con todo esto, la Dimar Resuelve otorgar a la sociedad Marina Park S.A.S. que por el termino de 20 años contados a partir de la firmeza de la resolución, una concesión de un área de 61 mil metros cuadrados, firmada por el vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas, director general marítimo de la Dimar.

“En esas circunstancias la comunidad de Castillogrande y los cartageneros en general deben tener la tranquilidad que la marina será un factor determinante para elevar la belleza del lugar y preservara las condiciones de seguridad y tranquilidad.”

La inversión total del proyecto es de alrededor de unos 30 mil millones de pesos y se hará por etapas.