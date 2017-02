Alto mando de la Policía acusó a subalternos de participar del robo de vehículos en Cali

“Sino dan resultados es porque ustedes están robando con los bandidos”, sentencia el coronel de la ciudad de Cali para explicar el aumento del hurto de vehículos y la escasa recuperación o captura de los delincuentes.

“Para ver videos lo hago yo. Necesito es que investiguen, que cojan a los que están robando, sino esa mierda no me sirve”.

Son excusas, según el alto oficial, las explicaciones que entregan sus subalternos, esta vez los responsables de combatir este delito en la metropolitana de Cali.

“Para que usted me diga que están mirando las cámaras que sí, que se robaron un carro que las imágenes no sirven, eso me vale cinco”.

El coronel en medio de su reclamo le dice a la mujer, al aprecer una teniente, que responda por el robo de carros y de paso le hace una grave acusación.

“Salga a ver al radio, explíqueme porque se roban 10 motos y 8 carros al día, y sus policías no hacen nada, o es que usted está robando con los bandidos”.

El duro regaño deja por momentos en silencio a la teniente, que apenas trata de explicar un caso.

“Mi coronel buenas tardes… que pena estamos en lugar de los hechos, estamos descargando el video para identificar a los atracadores”.

El coronel le dice a la teniente que denuncie si quiere, pero en su criterio si no obtiene resultados es porque ella está aliada con los delincuentes.