Chelito de Castro: La salsa me hace vibrar

Chelito de Castro recuerda el día en el que Joe Arroyo le pidió su magistral interpretación del piano en la canción “La Rebelión”. Esa es una de las anécdotas que nos relata este polifacético músico en la entrevista que concedió para el Personaje de la Semana de Caracol Barranquilla. Chelito también cuenta con orgullo la invitación que le hizo Shakira para la versión en salsa de “Chantaje”.

“ Yo he sido músico toda mi vida, a la edad de 4 años el niño Dios me regaló una guitarra, unas maracas, una marimba y desde esa época hasta acá, nunca he pasado la fiebre, nunca he perdido la fiebre, nunca he perdido la pasión, nunca he perdido el enamoramiento… toda mi vida consagrada a la música, todo lo mío lo encierra la música, mis vibraciones musicales.”, nos cuenta el artista barranquillero