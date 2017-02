Código de Policía choca de frente con eventos de Carnaval

Los barranquilleros no habían acabado de asimilar el hecho de que no pueden beber licor en las aceras ni en las tiendas de esquina debido a que esta conducta tradicional es prohibida por el nuevo Código de Policía, cuando se presentó otro hecho que generó polémica: la interrupción de un concierto, en Soledad, del cantante Checo Acosta por sobrepasar el horario que establece la norma para presentaciones musicales.

El artista soledeño le dijo a Caracol Radio que todo obedeció a un retraso en la programación que alteró la hora en que debía realizarse su presentación. Consciente de que estaba al límite del tiempo permitido –contó-, decidió interpretar 5 canciones y realizar un show de 30 minutos que debía terminar con la famosa ‘Checumbia’, un mosaico de canciones carnavaleras que concluye con el tema ‘La puya loca’.

Cuando faltaba un minuto para terminar, agregó, “la Policía me apagó el sonido”, algo que no le gustó para nada a Acosta. “Quedé frustrado, frustrado”. Según el cantante, este hecho pudo haber originado malestar entre el público y ocasionado riñas. “Hizo falta tacto”, afirmó.

Por medio de sus redes sociales mostró su extrañeza luego de que haya realizado un concierto en Orocué (Casanare) que empezó a las 3:00 a.m. y que terminó con normalidad a las 4:30 a.m., mientras que “en Soledad, donde nací hace 52 años y el público me idolatra, un gesto indelicado y de mala educación de los policías a cargo nos dañó la noche”.

Para el acalde de Soledad, Joao Herrera, el nuevo Código de Policía no es tolerante con las costumbres de los nacidos en el Caribe colombiano. “Somos diferentes, nuestro comportamiento es diferentísimo”, explicó.

Por eso, el mandatario municipal anunció la expedición de un decreto que faculta al secretario de Gobierno para que “amplié o recorte los horarios” de los eventos “si así lo amerita”, una medida “acorde con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de comportarnos”.

De esta forma, según Herrera “estamos evitando que por falta de unas reglas claras en un comportamiento social diferente como el nuestro, vayamos a tropezar”.

El presidente de Asobailes, Antonio Peralta, dijo que el gremio está “muy triste, muy desconcertado” porque temen que la medida aplicada al concierto de Checo Acosta se haga extensiva a los demás eventos carnavaleros. Ante esto, propone que se revisen las normas del Código de Policía y que se ajusten teniendo en cuenta las costumbres del Caribe. “Si lo aplican, no va haber Carnaval”.

Los integrantes del gremio pactaron una reunión con la Policía Metropolitana de Barranquilla para expresar su preocupación porque “nuestras costumbres son muy diferentes a las el resto del país” y la aplicación del Código puede generar “alteración del orden público”.