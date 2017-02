Lunes 6 de febrero, Noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

335 Comparendos pedagógicos ha impartido las autoridades en el Quindío luego de una semana de entrada en vigencia del nuevo código nacional de policía

El comandante de la policía en esta región coronel Ricardo Suarez dijo que desde el primer momento que empezó a regir el código nacional de policía también empezaron los comparendos, especialmente a aquellos que no son ordenados con las basuras y a quienes no se responsabilizan como debe de sus mascotas.

Los municipios de Armenia, Calarcá y Montenegro son las localidades donde más comparendos han impartido las autoridades.

Luego de que el Consejo de Estado ordenará al gobierno nacional que destine recursos para realizar mejoras en uno de los patios de la cárcel peñas blancas de Calarcá por presentar problemas sanitarios, humedades y demás, el Inpec ya comenzó todos los preparativos para iniciar las obras

El director de la penitenciaria Javier Alzate le dijo a Caracol Radio que son 56 internos que hay en el patio quinto que ya comenzó a reubicarlos en otras celdas mientras se realiza la intervención en el centro penal, cabe recordar que esta decisión es en respuesta a una acción de tutela que presentó la defensoría del pueblo regional Quindío.

El pasado sábado 4 de febrero se cumplieron 30 años de la captura y extradición a Estados Unidos del narcotraficante oriundo de Armenia Carlos Lehder.

Cabe recordar que Ledher fue capturado en la finca Berracal, vereda Los Toldos en el Municipio de Guarne, Antioquia y horas después fue extraditado a los Estados Unidos donde paga una condena a cadena perpetua más 135 años por el delito de narcotráfico.

30 años después solo queda en el Quindío las ruinas en el olvido de una de sus construcciones más famosas como es la posada alemana ubicada al ingreso del municipio de Salento por autopistas del café, espere en las noticias de las 8 y 45 de la mañana información con Luis Fernando Londoño director del museo grafico del Quindío que tiene fotos inéditas y que fue contratado para construir la lujosa discoteca del mencionado lugar.

El Juzgado Primero Administrativo del Quindío declaró responsables a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por la muerte de los menores de edad John Faber Chamizo Bermúdez y Sebastián Camilo Urrea Hernández hechos que se presentaron el 1 de enero del 2011 en el barrio las colinas de Armenia donde también fueron asesinados 2 policías y otras dos personas más.

Según la decisión judicial la escena del crimen fue modificada y los menores antes mencionados fueron presentados como delincuentes, lo que sus familiares negaron desde el principio y por eso iniciaron las demandas que hoy le da la razón con el fallo

Jairo Urrea padre de Sebastián Camilo Urrea Hernández uno de los menores asesinados en el barrio las colinas en diálogo con Caracol Radio dijo que claramente esto fue un falso positivo y desde siempre así lo consideraron porque su hijo fue trasladado hasta el lugar donde se presentaron los hechos y luego fue presentado como un delincuente y señaló “la justicia cojea pero llega y en este caso no hubo transparencia en el actuar de la policía de ese entonces”

En el corregimiento de Barcelona Quindío dos patrulleros de la policía atendieron un parto en un vehículo de la institución

Aunque inicialmente el llamado era para hacer un traslado desde el corregimiento de Barcelona al municipio de Calarcá de una mujer que estaba por dar a luz, la menor por nacer no aguantó y se adelantó en el camino, es así los agentes Jorge Armando Tobón y Cristian Camilo Díaz con quien hablamos se apersonan de la situación y reciben a Sara pues el padre de la pequeña entró no supo que hacer.

Ahora la menor se encuentra bien, con sus padres, luego de ser llevada a valoración al hospital La Misericordia de Calarcá.

El hijo del ex gobernador del Quindío Ancizar López que murió en cautiverio a manos de la guerrilla del ELN, Manuel López en dialogo con Caracol Radio dijo que no será fácil los diálogos con este guerrilla y más cuando este grupo no juega limpio como el caso de Odín Sánchez que a pesar de que pagaron por su liberación casi que no lo dejan en libertad

Manifestó que la esperanza de todos los colombianos es que estos diálogos avancen por el bien de todo el país pero no será sencillo, pero hay que tener fe que se puede tener algo con este grupo guerrillero como va con las farc.

Según datos de la Federación Nacional de Cafeteros la producción de café en Colombia aumento un 12% en enero y fue de un millón 275 mil sacos de 60 kilogramos, mientras que las exportaciones de Café de Colombia alcanzaron 1,13 millones de sacos de 60 kg, 3% más que en enero de 2016.

En Armenia hay preocupación por el aumento de los casos de los abuelos que son abandonados a diario, entre 4 y 5 solicitudes de cupos reciben todos los días los hogares geriátricos

El director del hogar del adulto mayor El Carmen en Armenia Arsecio Ocampo dijo que cada vez es más frecuente encontrar abuelos en condición de abandono, lo que preocupa, pues aunque a diario se reciben solicitudes de cupos para internar adultos mayores, hay que tener en cuenta que en los hospitales muchos son dejados allí por sus familiares o en los carros los llevan hasta la puerta de los mismos ancianatos.

Con una inversión de 113 millones de pesos por parte de la gobernación del Quindío fue inaugurada la sala de análisis e interceptación telefónica del CTI de la fiscalía con la que se buscará hacerle frente al crimen organizado y tiene capacidad para interceptar 150 líneas telefónicas en tiempo real.

Con 19 policías, en el Quindío se conformó el plan estratégico Institucional Turístico

Teniendo en cuenta que en el Eje Cafetero se cuenta con el primer corredor turístico del país, el cual fue impulsado por el ministerio de comercio industria y turismo... pues ya se cuenta con el componente humano y técnico que se va a encargar de fortalecer el gremio turístico de la región, así lo dijo el comandante de la policía en esta parte del país coronel Ricardo Suarez, quien afirmó que cada municipio va a contar con un policía de turismo, mientras que en Armenia serán 7 uniformados los que se han dispuesto para esta estrategia.

488 personas por diferentes delitos ha capturado este año la policía en el departamento del Quindío, las últimas dos detenciones el fin de semana en Armenia donde fue capturado un adulto y aprehendido un menor de edad con gran cantidad de marihuana lista para ser comercializada en esta ciudad.

Los damnificados por el aguacero y el vendaval de la semana pasado en el barrio La Mariela de Armenia están acudiendo a la solidaridad ciudadana para reponerse luego de la emergencia

Recordemos que fueron más de 200 familias afectadas en este sector, la mayoría de ellas por pérdidas de cubiertas, electrodomésticos, alimentos y otras pertenencias... y aunque la Omger y la alcaldía se hizo presente en la zona con ayudas humanitarias, estas no fueron suficientes... es por eso que se ha acudo a las personas de buen corazón para que apoyen a los habitantes del barrio La Mariela,

El Concejo de Armenia reglamentó las cabalgatas, ahora los eventos se podrán realizar, pero bajo una serie de medidas y recomendaciones.

Empresarios de la construcción piden a la administración municipal agilizar la aprobación de los planes parciales de ordenamiento territorial en Armenia.

A partir de hoy lunes 6 de febrero se reactiva la medida del pico y placa para el acceso de vehículos al Campus de la Universidad del Quindío, la restricción rige para estudiantes, docentes, empleados administrativos y público en general, hoy por ejemplo la medida rige para placas terminadas en 1 y 2 y así consecutivamente toda la semana.

La secretaría de gobierno de Armenia devolvió las carretas a los vendedores de frutas y verduras que había incautado cerca al CAM

Con una inversión de 347 millones de pesos, Empresas Públicas de Armenia realiza la reposición de 220 metros de alcantarillado en el sector de la intersección vial de La Constitución aprovechando las obras del deprimido y que beneficiaría a los habitantes del barrio Vélez de la comuna 7

La Central Unitaria de los Trabajadores en el Quindío calificó como pañitos de agua tibia la agencia de inversiones

Y es que de acuerdo con el presidente de dicha central obrera Luis Emilio Bohórquez en vez de pensar en traer otros inversionistas, lo que se puede hacer es fortalecer e impulsar a los micro empresarios de la región, de tal manera que la industria propia se robustezca y se dinamice hasta el punto de poder salir de las primeras ciudades con más Desempleo.

A partir de las 9:00 de la mañana, en el hotel Zuldemayda de Armenia se llevará a cabo una rueda de negocios donde cuatro industrias de Brasil presentaron maquinaria y tecnología a los empresarios del sector del cuero de Colombia.

En Deportes, el equipo de BMX del Quindío logró 5 medallas de oro, 4 de plata y 6 medallas de bronce en diferentes categorías en la primera y segunda válida del bicicrós que se realizó el fin de semana en la ciudad de Pereira.