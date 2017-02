En Armenia van en aumento los casos de los abuelos abandonados

El director del hogar del adulto mayor El Carmen en Armenia Arsecio Ocampo dijo que cada vez es más frecuente encontrar abuelos en condición de abandono, lo que preocupa, pues aunque a diario se reciben solicitudes de cupos para internar adultos mayores, hay que tener en cuenta que en los hospitales muchos son dejados allí por sus familiares o en los carros los llevan hasta la puerta de los mismos ancianatos.

“Vemos que a la vejez no se le ha dado la importancia del caso, pues cada vez más nuestros ancianos están siendo abandonados por sus familiares. Todos los días tenemos solicitudes de cupos, pero estas no las podemos conceder, pues hay que tener en cuenta que todos los días nos dejan abuelos abandonados en los hospitales y no podemos permitir que los ancianatos se nos hacinen como le ha pasado a las cárceles”, dijo Ocampo.

El director del hogar del adulto mayor El Carmen dijo que en ocasiones no se reciben abuelos, pues en los ancianatos no puede pasar como en las cárceles, que están con un problema de hacinamiento.