Insólito, en un municipio de Santander se le quemó la casa al propio comandante de bomberos

Este insólito hecho sucedió en el municipio de Suaita, localizado sobre la vía Bucaramanga – Bogotá.

Esa localidad de Santander sus habitantes estaban de ferias y fiestas y el comandante de bomberos Anselmo Sánchez, estuvo más atento de que no ocurriera nada en las casas de otras personas con la quema de pólvora, pero jamás pensó que el incendio iba hacer en su morada.-

Aseguró este bombero de una manera muy triste, que desafortunadamente, un volador cayo en su vivienda y el resultado final fue quema total de la casa del comandante de bomberos.

La quema de la vivienda, le abrió los ojos a este comandante de bomberos para concluir que el municipio no cuenta con una maquina adecuada para atender un incendio residencial, ya que no pudo hacer nada para salvar la suya.

Las perdidas están valoradas en más de doscientos millones de pesos.