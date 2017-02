Biciusuaria narra su accidente con una bicicleta con motor, en plena cicloruta

Paola Andrea Rojas utiliza su bicicleta a diaria para transportarse desde su casa a su trabajo, unos 15 kilómetros, por lo que tiene claro que debe movilizarse por los espacios destinados para este tipo de vehículo, sin embargo, hace algunos meses fue estrellada con bicicleta con motor.

La biciusaria se movilizaba por la cicloruta de la Carrera 68, en el sector de Metrópolis, cuando fue embestida por una bicicleta con motor, que al parecer iba en exceso de velocidad.

"El ciclista por esquivar a un señor que estaba barriendo la calle se estrella de frente conmigo, él venía a una velocidad entre 30 o 40 kilómetros por hora y caí al piso. Este accidente me causó una fractura de codo muy grave, tanto que al día de hoy no me he recuperado al ciento por ciento".

La bicicleta de Paola también resultó afectada, "La bicicleta de él quedó intacta, mientras que la mía resulto averiada, con la llanta hundida".

"No respondió por nada, por lo que no tiene SOAT no tiene ningún tipo de cubrimiento. Al tipo que iba manejado la bicicleta con motor no le paso nada, solo un raspón", contó esta mujer ciclista.

Paola celebra que la regulación de este tipo de vehículos haya contemplado la prohibición de movilizarse por las vías exclusivas para bicicletas.

"El ciclocarril es exclusivo para bicicletas no para bicicletas con motor. Nuestras bicicletas tiene como motor nuestras piernas, nuestra fuerza", sostuvo.

Paola hace parte de esa cifra de 700.000 viajes en bicicleta que se hacen a diario en Bogotá.