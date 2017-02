Regulación de bicicletas con motor se quedó corta: Expertos

Dos expertos en movilidad consultados por Caracol Radio celebraron la resolución que pone en cintura a las bicicletas con motor, pero señalan que se dejó pasar la regulación a este tipo de vehículos que también funcionan como transporte público.

Ricardo Montezuma, profesor de la Universidad Nacional, manifestó que la resolución del ministerio de Transporte llegó muy tarde y no contemplan temas como el mototaxismo y bicitaxismo.

"Hace caso omiso del mototaxismo y bicitaxismo con motor, es como eso no existiera, como si no fuera parte de la realidad de muchas ciudades. La norma es buena, bien intencionada lástima que no haya sido más clara con estos transportes", dijo Montezuma quien espera que se incremente el uso de la bicicleta.

Para Fernando Rojas, experto en movilidad, esta reglamentación es un avance muy grande pero quedan grandes vacíos que pueden afectar a la ciudadanía.

"Fundamentalmente de la retroactividad en el tema del SOAT pues solo aplica a las bicicletas con motor del día de la expedición y aun no se reglamenta el tema del bicitaxismo. Hoy funciona y sigue siendo ilegal".

Ambos expertos coinciden a afirmar que con esta norma las autoridades de tránsito tendrán más herramientas para poder controlar este tipo de vehículos.