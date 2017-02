CSS asegura que no tiene inhabilidad por su relación con Odebrecht para construir el Aeromatecaña

Recordemos que en noviembre pasado se adjudicó a CSS Constructores la APP para construir el Aeropuerto Internacional Matecaña moderno, con nueva terminal para pasajeros.

Ese contrato cuyo objeto es “Construcción, modernización y adecuación del lado tierra, y la construcción, administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y reversión, tanto del lado aire como del lado tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña (AIM), que sirve a la ciudad de Pereira” cuesta 287 mil millones de pesos y sobre esa plata, se tendría que pagar una multa por incumplimiento de contrato, si la Alcaldía no firmara inicio de obra con el consorcio, luego de que se conoció que tuvieron relaciones con Odebrecht para la construcción de la ruta del sol.

Y ese es justamente el 'chicharrón' al que se enfrenta actualmente el alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo junto al gerente del Aeropuero Mauro Correa, el hecho de que si bien se comprobó una relación contractual y comercial del consorcio que construirá el Aeropuerto con Odebrecht, eso persé no significa una motivación jurídica para no ejecutar el contrato, teniendo en cuenta que no hay nada juzgado alrededor del escándalo internacional de corrupción.

"Si no firmamos basados en este tema que hasta ahora es mediático, ellos van a exigirle al municipio el cumplimiento del contrato y nos hacen efectivas las pólizas y nos cobran la ganancia que esperan, sin haber hecho la obra".

Pero si firma el inicio de obra, se corre el riesgo de que, como ocurrió en el caso del contrato de navegabilidad del río Magdalena, los bancos no quieran prestarle plata a la firma que está relacionada con Odebrecht, y por tanto, se quede sin financiación la construcción del nuevo Aeropuerto de Pereira.

En una carta enviada por el consorcio al alcalde, le aseguran que no hay ningún riesgo ni inhabilidad, le indican que CSS no tenía ni voz ni voto en el consorcio de la Ruta del Sol pues solamente contaban con un 5% de acciones en el mismo y por tanto no estarían involucrados con esa duda de tráfico de influencias.

Hasta el 15 de febrero hay plazo para firmar el acta de inicio de obra.