Se devolverán 23 mil millones de pesos que ya se habían recaudado de valorización

Y es que las obras que se propusieron para hacerse por valorización y que empezaron hace dos años, ya se pagaron con recursos propios y por eso "no tiene sentido cobrar la valorización", dijo el alcalde Juan Pablo Gallo quien utilizará éste como el argumento principal para pedirle al Concejo que derogue el acuerdo mediante el que se autorizó la valorización.

Indicó que en 2016 aumentó del recaudo tributario y disminuyeron los gastos de funcionamiento de la Alcaldía con lo que se pudo tener plata para pagar las obras sin necesidad de cobrárselas a la gente.

Explicó el secretario de Hacienda del municipio, Carlos Maya, que va a sobrar plata para devolverle a los que alcanzaron a pagar la valorización, en el segundo semestre de este año 2017.

Propondrán dos mecanismos para esa devolución. El primero el de la compensación, para aquellos contribuyentes que deban otro tipo de impuestos y con eso que habían pagado de valorización se hará el abono a los impuestos adeudados.

Y la segunda, si los contribuyentes están al día, es que se les devolvería en efectivo consignando a sus cuentas bancarias el tributo o difiriéndolo para el pago de sus impuestos en los años siguientes.

Pero advirtieron que no se trata de que la gente que no ha pagado este año espere hasta el segundo semestre para que se le abone el recurso, "eso no es adecuado para las finanzas del municipio. Necesitamos por el contrario que los pereiranos confíen en este gobierno y se pongan al día con los impuestos para que nosotros en un ejercicio financiero devolvamos los recursos.".