Alertan por envenenamiento de perros en el oriente de Antioquia

La comunidad de la vereda Piedras Blancas, en el municipio de Guarne, oriente de Antioquia, denunció el envenenamiento de tres mascotas en una de las fincas del sector, y lamentó que este en aumento los problemas y agresiones con estos animales en este departamento.

Catalina Murillo Urrego, dueña de los perros muertos, relató que los hechos ocurrieron de forma muy rápida y no conoce los motivos concretos por los cuales mataron sus mascotas en su propio predio.

“Nos vinimos de Medellín para el campo precisamente buscando paz, tranquilidad y anoche nos sucede esto, que tres de nuestros ocho perros, los cuales todos son adoptados fueron envenenados”, lamentó la propietaria de los animales.

“Los envenenaron tan rápido: eso sucedió en menos de diez minutos; salimos y ya no los vimos, cuando vimos uno de ellos estaba convulsionando, yo alcancé a tenerlo en mis piernas, pero me di cuenta que salía baba de su boquita y me di cuenta que estaba envenenado, en dos minutos murió en mis manos”, añadió la señora Murillo al relatar los momentos que vivió con sus animales intoxicados.

El informe veterinario arrojó que dos perros machos y una hembra fueron envenenados.

La policía municipal atendió puntualmente al llamado de esta familia y se hicieron los respectivos procedimientos para tratar de esclarecer los motivos de estos sucesos.

La comunicadora Catalina Murillo añadió que el envenenamiento de estos caninos se pudo haber presentado por motivos de robo: “Somos muy nuevos en esta vereda, de pronto una modalidad de robo, no digo que sea en general en el municipio, porque eso son hipótesis que se lanzan, como que envenenan los perros y después van y roban en las fincas, pero esas son suposiciones”.

Confió en que las autoridades encargadas del caso pueda investigar el episodio y prevenir que se repitan en este departamento de Antioquia.