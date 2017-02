Antioquia ya cuenta con bachillerato digital gratuito

El gobierno de Antioquia inauguró el proyecto gratuito para los bachilleres de los 125 municipios del departamento denominado ‘Bachillerato Digital Gratuito’, mediante el cual se pretende facilitar la culminación de los estudios secundarios a jóvenes mayores de 17 años.

El secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, aclaró: "Abrir los diferentes espacios para que aquellos, jóvenes y adultos de nuestra edad, es decir, mayores de 17 años que por mil razones no han podido terminar su ciclo escolar, ya tienen la oportunidad, ya no hay excusa para decir que no tenemos un bachiller en Antioquia".

Hasta el momento se reportan 1.133 personas inscritas en la plataforma que cuenta con una inversión de aproximadamente 13 mil millones de pesos.

"Ha sido excelente, la gente en los municipios ha tenido la oportunidad de ingresar a la plataforma, la gente se siente aceptada. Expresiones como ‘este sueño lo había esperado hace mucho rato, por qué no se les había ocurrido’, esos sueños hoy se están haciendo realidad y nuestros antioqueños hoy no tienen excusa para decir, no puedo ser bachiller", consideró el funcionario.

Estos estudios digitales ofrecen las mismas asignaturas o materias de una institución presencial, como matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, naturales, entre otras.

La inscripción a esta plataforma es gratuita y se puede ingresar a través de las páginas www.seduca.gov.co owww.antioquiatic.edu.co .