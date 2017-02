Víctimas en Urabá celebran decisión de Fiscalía sobre apoyo de bananeros a paramilitares

Las víctimas de grupos paramilitares en la región de Urabá celebraron la decisión de la Fiscalía General de la Nación que declaró delito de lesa humanidad la financiación de empresas bananeras a grupos paramilitares.

Silvia Berrocal, de la Asociación de víctima de Urabá, quien estuvo en las negociaciones de paz en La Habana, indicó que la noticia es bien recibida más cuando desde la asociación hay una demanda instaurada contra Chiquita Brands y esperan que ahora sí prospere, pues ya están reconociendo que los empresarios bananeros sí le entregaron dinero a las autodefensas.

Por su parte, Gerardo Vega Medina, Director de la Fundación Forjando Futuros, indicó que la decisión de la Fiscalía es muy importante porque permite que no haya impunidad el delito cometido por los empresarios bananeros de financiar grupos paramilitares.

Recordó que Chiquita Brands ya fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares y los miembros de la junta directiva de Banadex, filial de esa multinacional en Urabá, confesaron que en esa época entregaban tres centavos de dólar a las llamadas Convivir para la compra de armas, equipos, motos y pagos de salarios a los integrantes de la cooperativa Papagayo.

"Es muy importante esta decisión para la justicia en Colombia pues no quedará en la impunidad el asesinato de cerca de 14 mil personas en sólo una década. Ojala la justicia colombiana avance en este tema y no vaya a quedar en la impunidad, no para la judicialización sino para que haya la posibilidad de paz en Colombia" concluyó el señor Vega Medina.