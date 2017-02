El 6 de febrero, rotación de pico y placa en Medellín, Bello e Itagüí

Empieza este lunes, 6 de febrero, la rotación en el esquema de pico y placa en los municipios de Medellín, Bello e Itagüí, correspondiente al primer semestre de este año 2017.

Las autoridades de movilidad confirmaron que este período tendrá una semana de comparendos pedagógicos hasta el viernes 10 de febrero, y las sanciones se impartirán desde el 13 de febrero.

Para los taxis la rotación comenzó el miércoles 1 de febrero y el período pedagógico finaliza el martes 7 de febrero.

La medida sigue de lunes a viernes para vehículos particulares y motos de dos tiempos, de 7:00 a 8:30 de la mañana y de 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.

A partir del próximo lunes 6 de febrero inicia en Medellín la rotación de la medida de Pico y Placa para vehículos particulares y motos de dos tiempos, según lo estipula el decreto de enero de 2017.

Durante la primera semana de rotación para vehículos particulares, entre el lunes 6 y el viernes 10 de febrero, la medida será pedagógica. A partir del lunes 13 de febrero iniciará el periodo sancionatorio. La norma para carros particulares rige de lunes a viernes en horario de 7:00 a 8:30 de la mañana y de 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.

Para taxis el periodo pedagógico inició el miércoles 1 y va hasta el martes 7 de febrero. Las sanciones se aplicarán desde el miércoles 8 de febrero. Es de recordar que para estos vehículos el horario es de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, rotando cada dos semanas.

Para quienes infrinjan esta medida el valor del comparendo será de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a $368.850, además de la inmovilización del vehículo.

Rotación Pico y Placa en Bello

La Secretaría de Transportes y Tránsito informa que mediante decreto 201704000047 que aplica para vehículos particulares y motos 2 tiempos y el decreto 201704000046 para vehículos tipo taxi que a partir de este lunes 6 de febrero de 2017 se realizará la respetiva rotación de los números de Pico y Placa que están vigente de acuerdo a la programación de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Esta disposición está vigente para vehículos particulares con placas terminadas en el último digito y vehículos de servicio público individual tipo taxi y para las motocicletas dos tiempos se aplica el primer digito de la placa.

Sin embargo, esta medida deja excluida las vías son las siguientes: la zona rural, la vía regional, la Autopista Norte en el tramo comprendido entre la glorieta Niquía y Jardines de la Fe, y la Autopista Medellín-Bogotá.

Los ciudadanos tendrán cinco días de pedagogía con el fin de permitir hábitos en la movilidad y a partir del 13 de febrero el organismo de tránsito hará controles en las vías de la ciudad dando cumplimiento a esta disposición ambiental.

El horario establecido de lunes a viernes es el siguiente entre las 7:00 am y las 8:30 am y en la tarde entre las 5:30 pm y las 7:00 pm. No obstante, el horario para los vehículos de transporte público individual tipo taxi será entre las 6:00 am y las 8:00 pm

Vehículos particulares

Día

Último digito de la placa

Lunes

2-3-4-5

Martes

6-7-8-9

Miércoles

0-1-2-3

Jueves

4-5-6-7

Viernes

8-9-0-1

Motocicletas 2 tiempos

Primer número de la placa

Lunes

2-3

Martes

4-5

Miércoles

6-7

Jueves

8-9

Viernes

0-1

