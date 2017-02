Vargas Lleras se siente abandonado por la Cancillería

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, afirmó en Manizales que se sentía abandonado de la canciller María Angela Holguín en el tema de los ataques verbales del gobierno venezolano.

"No espero nada... como no he visto ninguna actividad, pues tampoco es que espere algo" aseguró.

El vicepresidente aseguró que hubiera querido algún acompañamiento pero no ha ocurrido.

"No lo han tenido los compatriotas que a lo largo de estos años han sido allá maltratados, yo que puedo esperar", aseveró.