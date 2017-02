Joven cartagenero denuncia que le rechazaron su donación de sangre por ser gay

Un joven estudiante de medicina de Cartagena denunció un presunto caso de discriminación por parte de un laboratorio clínico, donde según él, no se le permitió donar sangre por su orientación sexual.

“Después de varias preguntas, una de las enfermeras comenzó a consultarme sobre mi orientación sexual y como le contesté que soy gay no aceptaron mi donación. Fue muy humillante y discriminatorio porque no existe ninguna evidencia científica que diga que los gais no podemos donar sangre. Una enfermedad venérea también la puede contraer una persona heterosexual”, aseveró el estudiante.

En un supuesto cartel ubicado en el laboratorio, revelado por el estudiante, se ven las restricciones para los donantes. “Apreciado donante, abstenerse de donar si usted tiene uno o más de los siguientes factores de riesgo: (…) tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales, ser trabajador sexual”, señala el cartel.

Colectivos LGTBI de la ciudad rechazaron la presunta discriminación, y resaltaron la sentencia T-248 de 2012, que “deja claro que la orientación sexual no debe ser tenida en cuenta como un factor de riesgo para la donación de sangre”.

La empresa Hemocaribe respondió a las acusaciones a través de un comunicado de prensa, donde indica que se adelanta una investigación interna para esclarecer los hechos y tomar los correctivos necesarios.

“La razón para no aceptar su donación es que el ordenamiento jurídico y las normas técnicas para bancos de sangre catalogan las situaciones relacionadas por el donante como factores de riesgo de contagios de ciertas patologías. En ningún momento la decisión estuvo relacionada con las orientación sexual del donante”, asevera Hemocaribe en su misiva.