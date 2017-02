“En zona residencial no se permite construcción de marinas”: Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, señaló no se ha emitido ningún concepto, permiso y/o autorización para que se adelanten trámites ante la DIMAR para concesión de marinas clubes náuticos y bases náuticas en los barrios Bocagrande y Castillogrande.

De conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en las áreas de uso residencial en distintos conceptos se informó que “la Secretaría de Planeación encuentra que la propuesta presentada e encuentra en una zona residencial que limita la actividad portuaria a solo embarcaderos y en la cual no se permite la construcción de marinas”.

Dando cumplimiento al Decreto 2324 de 1984 y a la Resolución Dimar 489 de 2015, “No existe hasta la fecha ningún concepto que certifique en su totalidad que el terreno sobre el cual se va a construir marina, clubes náuticos y bases náuticas no está ocupado por otra persona, no está destinado a ningún uso público, ni a ningún servicio oficial; que la construcción proyectada no ofrece ningún inconveniente la respetiva municipalidad y que el proyecto se ajusta a las normas sobre uso del suelo que haya definido el Distrito en su Plan de Ordenamiento”, según la comunicación emitida por la Secretaría de Planeación del Distrito de Cartagena.