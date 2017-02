Policía y Alcaldía de Valledupar garantizan seguridad en concierto de Silvestre Dangond

Tras realizarse el tercer Comité de Seguridad con presencia de la Fuerza Pública, organismos de socorro, el operador logístico del evento y el representante legal del cantante de música vallenata Silvestre Dangond, se puntualizó que lo más importante es garantizar la seguridad de los asistentes.

La secretaria de Gobierno Municipal, Sandra Luz Cujia Mora, dijo que "más de 380 hombres de la Policía Nacional acompañarán el concierto en su primer y segundo anillo de Seguridad, y en la parte perimetral estará el Ejército. Así mismo, estarán articulados con bomberos, defensa civil, cruz roja y 350 personas que hacen parte de la logística del evento".

De igual forma, estará activa la red de emergencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, para atender cualquier eventualidad que se presente.

Se recomienda a los asistentes no llevar menores de edad, tratar de dejar el vehículo en casa, no llevar cinturones, no portar armas de fuego ni armas blancas.