Demora en consultas previas atrasan megaobra en Cauca

El vicepresidente de la República, German Vargas Lleras, hizo un llamado al Cauca para no poner en riesgo una inversión de 1.6 billones de pesos que permitirá a esta región tener la mejor autopista de doble calzada, entre Popayán y Santander de Quilichao.

Vargas Lleras pidió a los municipios, por donde está diseñado el trazado, agilizar las consultas previas y advirtió que este proyecto no resiste que se le cobre todas las viejas reivindicaciones ancestrales que no han sido resueltas. “No ponga en riesgo la construcción de ese proyecto que es la redención del Cauca” dijo en reiteradas ocasiones el vicepresidente.