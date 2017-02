No se ha firmado inicio de obra en el Aeropuerto Matecaña por una sombra de relación entre el constructor y Odebrecht

El consorcio que ganó la licitación para construir la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña, CSS Construcciones, tiene relación con Odebrecht pues mantiene un 5% de acciones en el consorcio que ganó el cuestionado contrato de La Ruta del Sol.

Recordemos que el propio Fiscal General de la Nación abrió indagación por un eventual tráfico de influencias en ese proyecto.

Ante esta realidad, el alcalde Juan Pablo Gallo ha postergado la firma del acta de inicio del contrato con CSS para la construcción del Matecaña, mientras recibe respuesta de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANI, y los bancos del país, sobre el riesgo económico y jurídico que representa tener relaciones contractuales con esa firma.

Advirtió Gallo que en todo caso todavía no hay decisiones judiciales contra nadie en estos casos y por tanto ninguna inhabilidad de la empresa, por eso la opción definitiva de no firmar con ellos y trasladarle la adjudicación de la Alianza Público Privada al segundo proponente no es algo viable porque solamente representaría multas por pago de pólizas para el municipio.

Sobre todos los panoramas ante esta coyuntura nacional e internacional que también toca a Pereira, el alcalde dió sus explicaciones.