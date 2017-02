¿Están de acuerdo los paisas con un ‘marihuanódromo’?

Caracol Radio salió a las calles de la capital antioqueña a consultar las opiniones sobre la posibilidad de habilitar espacios exclusivos para los consumidores de sustancias alucinógenas, a los cuales se les ha dado el nombre de ‘marihuanódromos’ y la ciudadanía se encuentra dividida.

Un transeúnte expresó: “No, porque eso perjudica a las demás personas, usted sabe que el humo sale y eso contamina”; así mismo otro señaló: “El ‘marihuanódromo’ me parecería fatal, una alcahuetería, tanta gente sin casa y meterle construcción o dinero a una alcahuetería de esas, pues perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo”.

Otros además consideraron: “Le cuento que no estoy de acuerdo porque el que esté adicto a eso, no es una persona que está con los cinco sentidos, es un enfermo y le estamos dando mucha alcahuetería”.

De otro lado se encuentran las personas que miran la posibilidad de un lugar adecuado para esta práctica de una forma más amigable.

“A mí me parece bien, porque igual hay gente que le choca mucho, le molesta, pues ver por ahí a la gente fumando y el humo todo eso”, indicó la paisa.

Agregó: “Sí estaría de acuerdo, al menos estaría ya concentrado, lo único que les pediría, que monten buenas chimeneas para que no se esparza, sino que se vaya ese humo para arriba”.

Un habitante del barrio Laureles además subrayó: “Estoy de acuerdo con que reúnan a todas las personas que consumen drogas, porque van a estar alejadas de la sociedad”.

Mientras los paisas debaten tan curiosa medida, el Secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas, agrega que este tema se tendría que revisar juiciosamente y en caso tal de aprobarse tendría que regirse bajo la normatividad actual.

“Habría que mirar, habría que evaluarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que nos digan si eso es posible o no, pero en espacios públicos es clarísimo que no puede hacerse”, puntualizó.

Precisó: “Usted puede portar la dosis personal y sí la quiere consumir en su residencia lo puede hacer, siempre y cuando no esté perjudicando a los vecinos, pero no lo puede hacer en espacios abiertos, eso no es legal”.

El debate del ‘marihuanódromo’ surgió en Medellín y otras ciudades del país a raíz de la propuesta del alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, para evitar que la gente sea sancionada por el nuevo código de policía.