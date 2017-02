Taxistas vuelven a reclamar el pico y placa para Cúcuta

Los taxistas, aseguran que el gobierno local se está quedando corto en acciones para controlar el tráfico vehicular que ha crecido desproporcionalmente en la ciudad.

Jairo Navarro, Presidente de una de las Asociaciones de taxis, lamentó que aún no haya resultados de los estudios técnicos que desde el año anterior se vienen anunciando “le suplicamos al Alcalde que se ponga la mano en el corazón y se dé cuenta del caos y el perjuicio que no está ocasionando porque no nos va a pasar con lo que nos pasó el año pasado que nos prometieron pico y placa para todos, después de aplicarnos la medida que resulto al final solo para los taxis”.

El dirigente del transporte público, agregó que el comercio y algunos dirigentes políticos expresan voces de rechazo sin desconocer el caos que se forma en el centro de la ciudad y otros sectores “como hacen en Bogotá, en Bucaramanga que son ciudades más grandes donde el comercio es más dinámico y allá todos los años funciona el pico y placa sin contra tiempos y el comercio sigue vendiendo y no pasa nada” puntualizó.

Indicó que Pamplona y Ocaña pese a ser municipios más pequeños que Cúcuta se implementa la restricción vehicular con dos dígitos diarios. La administración municipal, mantiene silencio frente a la implementación de la medida que continua generando posiciones encontradas.