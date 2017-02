En Cúcuta piden cambio de fiscales para investigar delitos contra la administración pública

Las denuncias del Congresista por la Alianza Verde, Navarro Wolf, sobre los presuntos hechos de corrupción en el sistema de contratación en Cúcuta, generaron fuertes reacciones entre los sectores sociales y políticos de la ciudad.

Jorge Moreno, uno de los veedores ciudadanos, quien lidero el proceso legal del hueco Bavaria, señalo que las autoridades han actuado de manera negligente para atender los casos denunciados con anterioridad por presuntas irregularidades halladas en varios procesos de contratación del municipio de Cúcuta.

“Si no se cambian los fiscales aquí en Cúcuta, encargados de investigar los delitos contra la administración pública, eso no pasa nada, eso no funciona, yo creo que el Fiscal General de la Nación debe enviar a Cúcuta una delegación de fiscales y de investigadores del CTI para que investiguen a profundidad todos esos contratos” afirmó el dirigente social.

Moreno, señalo que tienen varios casos expuestos ante las autoridades pertinentes que no han arrojados resultados en las investigaciones, dos años después de interpuestas las denuncias “hay más de 40 denuncias y no pasa absolutamente nada, yo conozco de denuncias penales contra el Ex Alcalde, Donamaris Ramírez, por celebración indebida de contratos y no pasa absolutamente nada… debemos reaccionar y exigirle al señor Fiscal que mande un cuerpo élite para que metan el hombro y trabajen”.

A través de recursos legales y con pruebas escritas, expondrán el panorama al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.