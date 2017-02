Liberación de Odín no es un gesto de buena voluntad: ex procurador Ordóñez

Desde Magangué, donde participa de la fiesta de la Virgen de La Candelaria, el ex procurador Alejandro Ordóñez afirmó que la liberación de Odín Sánchez no se puede calificar como un gesto de buena voluntad.

“Eso no se puede considerarse como un gesto de buena voluntad del ELN, ellos deben liberar a todos los secuestrados que tienen y cesar en sus acciones violentas contra la población civil si quieren seguir dialogando. Pero más que un diálogo, lo que se debe hacer con los bandidos es someterlos a la ley y al Estado de derecho. En la medida que el gobierno continúe tranzando y concertando la institucionalidad, hemos ingresado, desde el diálogo con las FARC, en una dinámica que hoy estamos recogiendo los frutos”, declaró Ordóñez a Caracol Radio.

El ex procurador también se refirió a la llegada de los guerrilleros de las FARC a las zonas de concentración. “Lo importante ahí es que entreguen las armas, se desmovilicen, que no haya repetición, que renuncien al narcotráfico, y ahí queda un tema que es la dosis gigantesca de ilegitimidad por la forma como fue refrendado y como se desconocieron los resultados del 2 de octubre, dos temas fundamentales que deben aclararse”, apuntó el ex procurador.

Sobre su precandidatura presidencial, Ordóñez solo dijo que “hay que tener paciencia, hay que pedirle a la Virgen de La Candelaria”.

Precisamente, Ordóñez participa de las celebraciones en honor a la Virgen de La Candelaria en la catedral de Magangué. “Es un acto de devoción a la Virgen de La Candelaria, postrarnos a sus pies para presentar las cuitas personales y de la patria. Además traje a mi esposa que es oriunda de esta tierra pero no venía desde los 7 años”, relató.

Coincidencialmente, en la misma ceremonia eucarística participa el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. “Al vicepresidente no lo he visto, con tenemos relaciones personales normales”, puntualizó Ordóñez.